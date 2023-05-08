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Haymana Mutabakat Heyeti'nden flaş bildiri! Saadet Partisi'nde büyük kopuş: Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermeyeceğiz

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Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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Haymana Mutabakat Heyeti’nden flaş bildiri! Saadet Partisi’nde büyük kopuş: Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’ye oy vermeyeceğiz

Saadet Partisi'nin tabanını oluşturan Haymana Mutabakat Heyeti, seçime 1 haftadan az bir süre kala bir bildiri daha yayınladı. Bildiride Kılıçdaroğlu ve CHP'ye asla oy vermeyecekleri ifade edilirken, Milli Görüşçülere de çağrı yapıldı.

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