CHP’nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko! Otobüsler de yetmedi! Miting alanını dolduramadılar...

Ayrıca miting alanında yaşanan boşlukları gören sunucu vatandaşlardan görüntü için boş alanları doldurmaya davet etti.

SAYMAZ TWEET SİLDİ

Ayrıca CHP fondaşı İsmail Saymaz miting alanında yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" ifadelerini kullandı.

Saymaz alanın dolmaması sonrasında paylaşımını kaldırdı.