CHP'nin İstanbul mitinginde büyük fiyasko! Otobüsler de yetmedi! Miting alanını dolduramadılar...
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları İstanbul Maltepe'de miting düzenledi. Çevre şehirlerden miting için otobüsler kaldırılırken alanda CHP için büyük bir fiyasko yaşandı. Alan doldurulumazken mitingin sunucusu boş alanları doldurmak için vatandaşları mitinge davet etti. İşte detaylar...
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken CHP'nin büyük bir beklentiyle düzenlediği İstanbul mitinginde büyük fiyasko yaşandı.
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımlarının konuşma yaptığı miting için Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli farklı illerden otobüsler kaldırıldı.
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması için talimat verdi. İzmitlilere de SMS yoluyla çağrı yapan Hürriyet, saat verip otobüslerin CHP ilçe başkanlığı önünden hareket edeceğini duyurdu. Otobüslü toplama miting 7'li koalisyonun meydanı dolduramayız kaygısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Tüm bu çabalar sonuç vermezken 7'li koalisyona destek veren vatandaşlar mitinge fazla ilgi göstermedi.
Ayrıca miting alanında yaşanan boşlukları gören sunucu vatandaşlardan görüntü için boş alanları doldurmaya davet etti.
SAYMAZ TWEET SİLDİ
Ayrıca CHP fondaşı İsmail Saymaz miting alanında yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" ifadelerini kullandı.
Saymaz alanın dolmaması sonrasında paylaşımını kaldırdı.
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