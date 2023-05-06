Başkan Erdoğan’dan Bay Kemal’i terletecek 17/25 Aralık soruları: Madem iftira olduğunu bal gibi biliyordun neden meydanlarda dinlettin?

"DARBE GİRİŞİMİNE NEDEN ORTAK OLDUN?"

Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine kim, hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına "kontrollü darbe" diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay Bay Kemal'in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir.

"GERÇEKTEN HELALLEŞMEK İSTİYOSAN BURADAN BAŞLA"

Bu millete ve Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa, çıkmalı, üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır. Şayet gerçekten "helalleşmek" istiyorsa önce buradan başlamalıdır. Biz, ülkemize ve milletimize sorumluluğumuzun gereği olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.