Başkan Erdoğan'dan Bay Kemal'i terletecek 17/25 Aralık soruları: Madem iftira olduğunu bal gibi biliyordun neden meydanlarda dinlettin?
Türkiye'de seçimlere artık çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında 17/25 Aralık'ın bir kumpas olduğunu kabul ederek “17/25 Aralık sürecinde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar.” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu o dönemde bu ses kayıtlarını meydanlarda dinleterek siyaset yapmıştı. Bu açıklama sonrası Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Bay Kemal'e sorular yöneltirken "Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun; niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Madem yalan olduğunu, uydurma olduğunu biliyordun; niçin aylarca meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin?" ifadelerini kullandı.
Seçimlere az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında kendisi hakkında bazı ses kayıtlarının ortaya çıkabileceğini söyledi.
"SAHTE SES KAYITLARI YAPTILAR"
Ayrıca Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada 17/25 Aralık kumpasını örnek vererek "17/25 Aralık sürecinde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." ifadelerini kullandı.
KAYITLARI SAHİPLENİP SİYASET YAPTI
Ancak Kılıçdaroğlu o dönemde yaptığı açıklamalarla FETÖ'nün ses kayıtlarını sahiplenerek bunun üzerinden uzun süre siyaset yapmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAY KEMAL'İ TERLETECEK SORULAR
Bay Kemal'in bu sözlerine yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu terletecek sorular iletti.
"İFTİRA OLDUĞUNU BAL GİBİ BİLİYORDUN BAY BAY KEMAL"
Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış, 10 yıl sonra "17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı" diyor. Şimdi, ben bu itirafçıya soruyorum Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun; niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Madem yalan olduğunu, uydurma olduğunu biliyordun; niçin aylarca meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin?
"DARBE GİRİŞİMİNE NEDEN ORTAK OLDUN?"
Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine kim, hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına "kontrollü darbe" diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay Bay Kemal'in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir.
"GERÇEKTEN HELALLEŞMEK İSTİYOSAN BURADAN BAŞLA"
Bu millete ve Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa, çıkmalı, üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır. Şayet gerçekten "helalleşmek" istiyorsa önce buradan başlamalıdır. Biz, ülkemize ve milletimize sorumluluğumuzun gereği olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.
FETÖ'NÜN BÜYÜK KUMPASI: 17/25 ARALIK
17/25 FETÖ kumpası ile Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe operasyonları gerçekleştirilmiş ve FETÖ'nün emniyet ve yargı yapılanması Türkiye'ye bir yol çizmek ve ülkenin istikametini dizayn etmek için harekete geçmişti. FETÖ tarzı sahte ses kayıtları, iftira ve belgeler ile hükümet düşürülmek istenmişti.
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