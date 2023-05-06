PKK’lılardan sonra sıra FETÖ’cüleri aklamaya geldi! Kemal Kılıçdaroğlu şehitleri görmezden geldi FETÖ’cüler için duygu sömürüsü yaptı





DARBECİ ASTSUBAY İBRAHİM GÜL (ÖLDÜ)

ALTINER: GÜL, SİLAH KULLANDI, VATANDAŞA DOĞRU ATEŞ ETTİKLERİNİ GÖRDÜM...

Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli er Ali Altıner (Şüpheli): "6-7 arkadaş ünimorkun arkasında otururken İbrahim Gül başçavuş 'Herkes ayağa kalksın, ölmek var, dönmek yok, siper almayanı ben vururum' diye bağırdı. Bu arada bir silah sesi geldi bizimle birlikte oturan askerlerden Kurtuluş isimli bir arkadaşımız öldü bunu herhalde komutanlardan biri vurdu bende çok korkmuştum.

Üzerimize doğru vatandaşlar gelmeye başladı daha sonra bizi buraya getiren komutanlar Ahmet Taştan, Turgay Ödemiş ve İbrahim Gül vatandaşa ateş ediyordu. Bize ateş emrini veren komutanlarımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül isimli komutanlardır… Benim bahsettiğim gibi komutanımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül, isimli komutanlar silah kullandılar. Ben vatandaşa doğru ateş ettiklerini gördüm..."

HÜRRİYETOĞLU: GÜL G3 PİYADE TÜFEĞİYLE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görev yapan Mert Hürriyetoğlu (Şüpheli): "Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taştan G3 Piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 Piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı"



Kuleli Askeri Lisesi'nde er Turgay Çiçek (Şüpheli): "İbrahim Gül başçavuş insanlara doğru ateş etmeye başladı. Elinde seyyar dipçikli G3 silah vardı."



ÇOBAN: ASTSUBAY İBRAHİM GÜL HALKA ATEŞ AÇTI

Kuleli Askeri Lisesi'nde kısa dönem er olarak görev yapan Okan Çoban (Şüpheli): "Ateş edenler İbrahim Gül, Binbaşı Ahmet Taştan ve Yarbay Turgay Ödemiş'ti. Binbaşı ile yarbayın halka doğru defalarca ateş ettiğini gördüm. Aynı şekilde Astsubay İbrahim Gül de halka ateş açtı."