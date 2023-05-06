MSB: 3 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

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