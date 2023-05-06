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MSB: 3 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

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Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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MSB: 3 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

Son dakika haberi | MSB, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.” açıklamasını yaptı.

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

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