14 Mayıs seçimlerinde bir ilk! Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısı geçti

Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.