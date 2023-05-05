Son dakika | MİT’ten Gara’da nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.