05 Mayıs 2023, Cuma
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Teröristlere Pençe-Kilit darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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Teröristlere Pençe-Kilit darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

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