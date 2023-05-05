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Nasıl oy kullanacağız? Mühür bulaşırsa ne olacak? Hangi oylar geçersiz sayılacak?

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Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Nasıl oy kullanacağız? Mühür bulaşırsa ne olacak? Hangi oylar geçersiz sayılacak?

Sandık başına gitmeye yalnızca 9 gün kaldı. Hem cumhurbaşkanı hem milletvekillerinin seçileceği 14 Mayıs'ta doğru oy kullanmak büyük önem taşıyor. Peki hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? Sandık başında nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte yanıtlar...

14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına gidiyor, seçime yalnızca sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'ta yurt için ve yurt dışında 64 milyon 113 bin 941 kişi sandığa gidecek. Peki bu seçimde biz gerçekten nasıl oy kullanacağımızı biliyor muyuz?

OY KULLANMAYA GİDERKEN KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN

Oy kullanmaya giderken fotoğraflı kimlik belgesi veya geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı gibi resmi belgelerden birinin kesinlikle bulundurulması gerekiyor.

Öncelikle tüm seçmenlerin işte bu kağıttan yani seçmen bilgi kağıdından edinmesi gerekiyor, burada isim soy isim TC hangi okulda hangi sandıkta oy kullanacağımız yazıyor. Seçmen kağıtları e-Devletten temin edilebiliyor ama yine bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan da seçmen kağıdını almak mümkün.

MÜHÜR NEREYE BASILACAK?

14 Mayıs Pazar günü önümüze 2 tane pusula gelecek öncelikle parlamentoyu belirleyeceğimiz oy pusulası. Burada 24 siyasi parti yer alıyor bir diğer pusula da cumhurbaşkanlığı için.

OYLARI GEÇERSİZ KILAN HALLER

-EVET VEYA TERCİH MÜHRÜ BASILMAMASI

-BİRDEN FAZLA İTTİFAKA, SİYASİ PARTİYE VEYA ADAYA MÜHÜR BASILMASI

-OY PUSULASININ YIRTILMASI VEYA KOPARILMASI

-PUSULADA MÜHÜR DIŞINDA HERHANGİ BİR İŞARET OLMASI

-ZARFTAN İŞARET AMACI TAŞIYAN YABANCI MADDE ÇIKMASI

MÜHÜR DİĞER TARAFA BULAŞIRSA OYLAR GEÇERSİZ Mİ?

Oy kullandıktan sonra katlama esnasında mühür başka bir adayın ya da partinin alanına bulaşırsa yüksek seçim kurulu kararına göre oy geçersiz sayılmayacak. Birden fazla mı oy kullanılmış yoksa bulaşma mı olmuş, sandık görevlilerince karar verilecek.

Merak edilen sorulara Ali İhsan Yavuz'un cevapları:

Kişi hangi partiye oy vermek istiyorsa onun altına gelecek şekilde bakın burada yuvarlak var. Mührünü vuruyor ters katlıyor. Parmak izi varsa, imza attı diyelim geçersiz, mesela tamamen yırtılmış o da geçersiz, herhangi bir yazı yazmış o da geçersiz işaret koymuş o da geçersiz sarı renk dışında bir zarf varsa kafadan o da geçersiz.

Biz bir yere vurulmasını istiyoruz ama AK Parti'nin altına birkaç tane vurulmuş geçerli mi geçerli biraz kenara taştı geçerli mi geçerli. Bunu nasıl katlarsa katlasın oy geçerli, bakın ters katlayın diyoruz ama velev ki ters katlanmazsa ve vurulan mühür karşıya geçse de onun nereye vurulduğu anlaşılıyor çünkü karşıda ters gözükecek.

Seçime sayılı gün kaldı! Nasıl oy kullanacağız? SEÇİME SAYILI GÜN KALDI! NASIL OY KULLANACAĞIZ?

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