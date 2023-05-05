Nasıl oy kullanacağız? Mühür bulaşırsa ne olacak? Hangi oylar geçersiz sayılacak?

Merak edilen sorulara Ali İhsan Yavuz'un cevapları:

Kişi hangi partiye oy vermek istiyorsa onun altına gelecek şekilde bakın burada yuvarlak var. Mührünü vuruyor ters katlıyor. Parmak izi varsa, imza attı diyelim geçersiz, mesela tamamen yırtılmış o da geçersiz, herhangi bir yazı yazmış o da geçersiz işaret koymuş o da geçersiz sarı renk dışında bir zarf varsa kafadan o da geçersiz.