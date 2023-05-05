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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Çorum'da önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Son dakika | Devlet Bahçeli’den Çorum’da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Çorum mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada The Economist'in skandal kapağına sert tepki gösterdiği konuşmasında "Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa Kılıçdaroğlu'nun arkasında." dedi.

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