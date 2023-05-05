14 Mayıs öncesi yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK son verileri açıkladı
14 Mayıs seçimlerine 10 günden az bir süre kala, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı. YSK tarafından yapılan açıklamada 1 milyon 227 bin 230 seçmenin oy verdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230 oldu.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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