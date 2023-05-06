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Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kandil'i bunların başına geçireceğiz! Doğru zamanı bekliyoruz

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Giriş: 06.05.2023 00:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TVNET’te yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın tamamen bitirilmesi için yapılan çalışmaları aktardı. Başkan Erdoğan, "Hepsi Kandil'e yığıldılar. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz o günler de yakın. Sınır ötesi harekâtlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz." mesajını verdi.
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