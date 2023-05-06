06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kandil'i bunların başına geçireceğiz! Doğru zamanı bekliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TVNET’te yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın tamamen bitirilmesi için yapılan çalışmaları aktardı. Başkan Erdoğan, "Hepsi Kandil'e yığıldılar. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz o günler de yakın. Sınır ötesi harekâtlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz." mesajını verdi.