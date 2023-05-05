05 Mayıs 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: PKK ve FETÖ Bay Bay Kemal’e bel bağlamış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine 8 gün kala TVNET'te gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. 14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir." ifadelerine yer verdi. Batı'ya ve ABD'ye boyun eğen 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yüklenen Başkan Erdoğan “Türkiye'yi batıya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır.” dedi.