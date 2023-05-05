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İstanbul Valiliğinden afetzedelerin dönüşüne dair açıklama

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Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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İstanbul Valiliğinden afetzedelerin dönüşüne dair açıklama

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla kente gelen afetzedelerin illerine geri dönüşlerinde uçak ve kara yoluyla transferlerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Valilik koordinasyonunda gerçekleştirileceğini duyurdu.

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