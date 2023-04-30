Azerbaycan Cumhurbaşkanı SİHA açıklaması: Altın harflerle yazıldılar

BİRLİĞİMİZİ KISKANANLAR VAR

"Sahada, dış politikada biriz. Türkiye'yle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizim müttefiklik ruhumuzu ortaya koyan bir anlaşma" diyen Hacıyev, "Bizim birliğimizi istemeyenler var. Kıskançlıkla bakanlar var. Türk birliğinin daha da güçlenmesi için Türkiye'nin son 20 yılda İslam ve Türk dünyasında başarılı bir siyaset izlemesi bizi de gururlandırıyor" dedi.

TÜRKİYE TAHIL KRİZİNDE BİNLERCE HAYATI KURTARDI

Türkiye'nin dünyada adaleti, barışı ve istikrarı destekleyen bir ülke olduğuna dikkat çeken Hacıyev, "Bunu Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'de gördük. Tahıl koridorunda Türkiye, binlerce hayatı kurtardı. Biz bu savaşı istemiyorduk ama topraklarımız haksız bir şekilde işgal edilmişti. Bunu kabul edemezdik. Bu bizim için bir gurur meselesiydi. İşgalde Türkiye'yle bir araya gelerek topraklarımızı azad ettik. İlk günden itibaren siyasi, diplomatik askeri her Türk vatandaşının desteği bizimleydi" şeklinde konuştu.