Azerbaycan Cumhurbaşkanı SİHA açıklaması: Altın harflerle yazıldılar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, özel açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra artık bölgede caydırıcı bir güç olduğuna dikkat çeken Hacıyev, Türk SİHA'ları için "Dünya harp tarihine altın harflerle yazıldılar" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin tahıl krizinde oynadığı rolle, binlerce hayatı kurtardığına dikkat çeken Hacıyev, "Birliğimizi kıskananlar var. Türkiye'nin son 20 yılda İslam ve Türk dünyasında başarılı bir siyaset izlemesi bizi de gururlandırıyor" diye konuştu. Hacıyev, TCG Anadolu, TOGG ve SİHA'ların kendilerini de gururlandırdığını sözlerine ekledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye'den gelen bir grup gazeteciyi Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. özel açıklamalarda bulunan Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra artık bölgede caydırıcı bir güç olduğuna dikkat çekti. "Her alanda Türkiye'yle ortak bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. 'Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlet' anlayışıyla hareket ediyoruz" diyen Hacıyev, Türkiye'nin TCG Anadolu, SİHA, Togg ve savunma sanayi alanında gösterdiği başarıların kendilerini de gururlandırdığını, savunma sanayisi ve teknolojide yeni bir çığır açtığına dikkat çekti.
"Türk dünyası adına da Azerbaycan adına da kardeş Türkiye'nin bu başarılarına çok büyük gurur duyduk. Her bir Türk vatandaşının da bundan gurur duyması lazım" diyen Hacıyev, Türk SİHA'larının zaferlerinde tarihi bir rol oynadığını belirterek, "Dünya harp tarihine altın harflerle yazıldılar" değerlendirmesinde bulundu.
BİRLİĞİMİZİ KISKANANLAR VAR
"Sahada, dış politikada biriz. Türkiye'yle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizim müttefiklik ruhumuzu ortaya koyan bir anlaşma" diyen Hacıyev, "Bizim birliğimizi istemeyenler var. Kıskançlıkla bakanlar var. Türk birliğinin daha da güçlenmesi için Türkiye'nin son 20 yılda İslam ve Türk dünyasında başarılı bir siyaset izlemesi bizi de gururlandırıyor" dedi.
TÜRKİYE TAHIL KRİZİNDE BİNLERCE HAYATI KURTARDI
Türkiye'nin dünyada adaleti, barışı ve istikrarı destekleyen bir ülke olduğuna dikkat çeken Hacıyev, "Bunu Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'de gördük. Tahıl koridorunda Türkiye, binlerce hayatı kurtardı. Biz bu savaşı istemiyorduk ama topraklarımız haksız bir şekilde işgal edilmişti. Bunu kabul edemezdik. Bu bizim için bir gurur meselesiydi. İşgalde Türkiye'yle bir araya gelerek topraklarımızı azad ettik. İlk günden itibaren siyasi, diplomatik askeri her Türk vatandaşının desteği bizimleydi" şeklinde konuştu.
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