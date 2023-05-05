CHP’li İBB’den fatura oyunu! Ücretsiz doğal gaz müjdesini gizlemek için fatura basmadılar

İBB'nin küçük hesaplar yapıp oyunlar oynayarak doğal gaz faturalarını basmadığını savunan Hasanoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'da İBB tarafından su ve doğal gaz faturaları aynı anda yazılıyor. Görevli, konutlara geldiğinde, su için İBB kuruluşu İSKİ'nin vanasını, doğal gaz için ise İBB iştirak şirketi İGDAŞ'ın sayacını okuyup faturayı düzenliyor. Bu ay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ücretsiz doğal gaz' müjdesini gizlemek için İBB, İSKİ faturalarını yazıp İGDAŞ faturalarını yazmadı."