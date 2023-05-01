Ücretsiz doğalgazın detayları netleşti! Faturada ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı. Bakan Dönmez, "Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak." dedi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme Töreni'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Dönmez, nükleer yakıtların Rusya'dan hem deniz hem de karayoluyla geldiğini söyledi.
Yakıtların şu anda güvenli bir yerde depolandığına değinen Dönmez, "Reaksiyonun başlaması için onları reaktörün iç kabinine yerleştirmemiz gerekecek. Bu aşamada bazı testler var, enstrümanların yerleştirilmesiyle ilgili bazı süreçlerimiz var. Bunlarda bir yıl içerisinde bitecek. Böylelikle Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bir yıl içinde elektriği üretmiş olacağız" dedi.
GELEN YAKITLAR 2 MİLYON TON KÖMÜRE EŞ DEĞER
Akkuyu'da toplamda 4 reaktörün olduğunu, bunların da ilk reaktörün ardından birer yıl arayla devreye gireceğini vurgulayan Dönmez, "Türkiye'nin nükleer serüveni maalesef geç başladı ancak hızlı yol kat etmek istiyoruz. Akkuyu'nun ardından 2'nci ve 3'üncü nükleer santralimiz içinde çalışmalara başladık. İkinci santral için Sinop'ta bir çalışmamız var. Orada da işte ÇED raporu tamam. Zemin etütleri gibi yapılması gereken çalışmalar var onları bir taraftan ilerletiyoruz. Kiminle yapacağımız henüz net değil. Ama dünyada zaten bu teknolojiye sahip çok fazla ülke yok. Olan bütün ülkelerle de görüşeceğiz. Ülkemizin menfaatleri açısından hangisi uygunsa onlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Nükleer santralin bazı ülkeler tarafından yeşil enerji olarak kabul edildiğine değinen Dönmez, "Sadece hava yoluyla gelen 3 tırlık taze nükleer yakıt 2 milyon tondan fazla kömüre eş değer" bilgisini paylaştı.
Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Başkan Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatan Dönmez, "Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olmuştu. Bunların ilki bir ay tüm konutlarda doğal gazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğal gazın ücretsiz olmasıydı" diyerek hatırlatmada bulundu.
Sürecin detayları hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:
"Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğal gaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.' Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek."
KARTLI SAYAÇLAR DA FAYDALANCAK
Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğal gaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı. Ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.
YERLİ GAZ MAYIS'TA ULUSAL SİSTEMDE
Yerli gazın karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, "Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. Zaten BOTAŞ o bölgede doğal gaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor" diye konuştu.
'ÜCRETSİZ GAZ' MÜJDESİ RESMİ GAZETE'DE
Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.
Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli alınmayacak. Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi oyuncu evine gelen misafirlerin aynanın karşısına geçip hayali Oscar konuşması yapması için Oscar ödülünün evinin banyosunda durduğunu söylemiştir?
- 1990 yapımı "Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni" filminin afişinde, başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
- 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
- "Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır" anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
- 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?
- AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...
- Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Şampiyonluk düğümü çözülüyor
- Mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı aile sosyal yardım paraları yattı mı?
- MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?
- EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...