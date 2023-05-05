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Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri hakkında Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanmasına dair usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ücretsiz doğal gazın toplam maliyeti 40 milyar TL olarak belirlenirken, doğal gaz abonelerinden tahsis edilen faturaların iptal edileceği ve 3 gün içinde para iadesi yapılacağı belirlendi. İşte detaylar...

Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri hakkında Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanmasına dair usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

MALİYETİ 40 MİLYAR TL

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada ücretsiz doğal gaz tüketiminin maliyetinin 40 milyar TL olduğunu duyurdu.

3 GÜN İÇİNDE İADE

Doğal gaz abonelerinden tahsis edilen fatura iptal edilecek ve 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARIN DETAYLARI

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARIN DETAYLARI

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARIN DETAYLARI

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARIN DETAYLARI

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