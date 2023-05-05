7’li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! Halk Tv yayınında terörist başına 'Sayın Gülen' dedi
7’li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin yayın organı Halk TV'de büyük skandala imza attı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye tutuştuğu 'FETÖ' tartışmasına değinen Babacan, İnce'nin iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek FETÖ elebaşı terörist için "Sayın Gülen” dedi. Canlı yayındaki bu skandal büyük tepkiyi de beraberinde getirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde, 7'li koalisyonun 'FETÖ'nün ortağı' olduğunu ifade etmişti.
Daha önce SÖZCÜ TV'de konuşan İnce, içinde HDPKK'nın da yer aldığı 7'li masayı "Yani FETÖ Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken yetkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size 'FETÖ'nün yeni ortağı' derim. Bunu demek hakkım." demişti.
BÜYÜK SKANDAL! BABACAN FETÖ'YE GÖZ KIRPTI
İttifakın küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin yayın organı Halk TV'de, İnce girdiği yaşadığı bu tartışmaya dair açıklama yaparken büyük bir skandal imza attı ve FETÖ elebaşı için "Sayın Gülen" dedi.
Babacan, konuşmasında "FETÖ iddiaları! Bunların tamamı yalan iddialar. Yıllardır bu işin içinde olan insanlar olarak, Sayın FETÖ'nün pardon sayın İnce'nin iddiaları bugün mü aklına geliyor? Elindeki iddialar ne merak ediyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan videolar var. Sayın Gülen ile ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17-25 Aralık'tan sonra da neler söylediği videolar var. İddiasını ispat edemeyene müfteri deniyor biliyorsunuz. Koysun ortaya bir şey." cümlelerine yer verdi.
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