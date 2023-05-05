7’li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan’dan büyük skandal! Halk Tv yayınında terörist başına ’Sayın Gülen’ dedi

Daha önce SÖZCÜ TV'de konuşan İnce, içinde HDPKK'nın da yer aldığı 7'li masayı "Yani FETÖ Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken yetkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size 'FETÖ'nün yeni ortağı' derim. Bunu demek hakkım." demişti.

BÜYÜK SKANDAL! BABACAN FETÖ'YE GÖZ KIRPTI

İttifakın küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin yayın organı Halk TV'de, İnce girdiği yaşadığı bu tartışmaya dair açıklama yaparken büyük bir skandal imza attı ve FETÖ elebaşı için "Sayın Gülen" dedi.