7’li koalisyondan güç alan PKK elebaşı Xebat Andok: AK Parti MHP’nin yenilmesiyle PKK’yı etkisizleştirmek isteyenler yenilecektir

"SEÇİME DEĞİL SAVAŞA GİDİYORUZ"

"Üçüncü Dünya Savaşı sürecinde olma gerçekliğimiz bunu böyle anlamamızı zorunlu kılıyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir dizayn gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra da bir dizayn gerçekleşecektir. Bu kaçınılmazdır. Zaten savaşlar esas olarak bu temelde gerçekleştiriliyor. Şimdi bu savaşın tarafları var, hegemonik güçler var, bölgesel güçler var. Kürt ihaneti var ve bir de Kürt özgürlük eğilimini temsil eden ve giderek kendisini bölgesel düzlemde bir özgürlük eğilimine dönüştüren bir PKK, Önder Apo gerçekliği var. Ve bu savaş uzunca bir süredir sürüyor ve önemli bir eşiğe gelmiş durumda. İşte bu 14 Mayıs seçimleri, tam da bu bahsettiğimiz Üçüncü Dünya savaşı koşullarında, onun çok önemli bir aşamasında gerçekleşiyor." diye konuşan elebaşı Andok, "Seçime değil savaşa gidiyoruz" dedi.

"AK PARTİ VE MHP YENİLİRSE PKK'YI ETKİSİZLEŞTİRENLER DE YENİLECEK"

Andok, AK Parti ve MHP'nin dolayısıyla Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle PKK'yı etkisizleştirenlerin de yenileceğini itiraf etti. Terör elebaşı "Bir araya gelişlerin tümü, AK Parti ve MHP'den kurtulmak için. Mücadelemizin başarıya ulaşmasında 14 Mayıs seçimleri çok önemlidir. AK Parti-MHP'nin yenilmesiyle PKK'nın, Apo'nun etkisizleştirilmesini isteyenler de yenilecektir." ifadelerini kullandı.