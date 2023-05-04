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Son dakika | Bakan Akar'dan flaş açıklama: Dün akşam 8 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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Son dakika | Bakan Akar’dan flaş açıklama: Dün akşam 8 terörist öldürüldü

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye’nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı."

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