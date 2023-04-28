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Mardin'den acı haber! 1 jandarma şehit oldu! PKK'lı teröristlerden alçak saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Mardin’den acı haber! 1 jandarma şehit oldu! PKK’lı teröristlerden alçak saldırı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 jandarmanın şehit olduğu bir jandarmanın da yaralandığı belirtildi. İşte detaylar...

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