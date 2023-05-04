04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri YSK, yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

YSK, yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
YSK, yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada "Toplam oy kullanan seçmen sayısı 13.00 itibarıyla toplam 1 milyon 138 bin 743." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA