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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Suriye'de 8 terörist öldürüldü

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Giriş: 04.05.2023 14:20
Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye’nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı." ifadelerini kullandı.
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