Çanakkale’de son dakika deprem! 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ 2023 son depremler listesi

Çanakkale'de az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. AFAD tarafından duyurulan depreme ilişkin detaylar belli olurken herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Peki 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte 4 Mayıs 2023 AFAD son depremler listesi...