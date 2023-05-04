Çanakkale'de son dakika deprem! 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ 2023 son depremler listesi
Son dakika haberleri... Çanakkale'de 4 Mayıs Perşembe günü saat 4.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından gerçekleştirilen duyurunun ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. İşte depreme ilişkin detaylar...
Çanakkale'de az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. AFAD tarafından duyurulan depreme ilişkin detaylar belli olurken herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Peki 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte 4 Mayıs 2023 AFAD son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Ege Denizi Saros Körfezi'nde saat 04.50'de 4.2 büyüklüğünde bir Deprem oldu. Yerin 18.31 kilometre altında gerçekleşen depremin Çanakkale'nin Eceabat ilçesine uzaklığı 16.82 kilometre olarak belirlendi.
Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [16.82 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2023-05-04
Saat:04:50:00 TSİ
Enlem:40.42 N
Boylam:26.189 E
Derinlik:18.31 km
Detay:https://t.co/EKkONqVcnu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 4, 2023
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- Çanakkale'de son dakika deprem! 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ 2023 son depremler listesi
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