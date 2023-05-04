CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana Yumurtalık’taki 20 milyar dolarlık projeye çökmeye çalıştı! Vaatler sallama projeler çalıntı

PROJE BİRÇOK KEZ BASINDA DA YER ALDI

Son aşamada olan proje daha önce birçok kez yazılı ve görsel basında da yer aldı. Proje 2019 yılından itibaren çeşitli zamanlarda farklı medya kuruluşları tarafından haberleştirilirken; Kılıçdaroğlu yıllardır büyük emekle hazırlanan projeye adeta çökmek istedi.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bölgeye yapılacak yatırımla ilgili daha önce birçok haber de basında yer alırken, bunların son örneği ise 19 Ocak 2023'te AA'nın geçtiği haber oldu. Haberde yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımla ilgili şu ifadeler yer aldı:

SASA Polyester'in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

SASA'dan yapılan açıklamaya göre, son olarak, Yumurtalık'ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

Daha önce 11,8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi.