CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana Yumurtalık'taki 20 milyar dolarlık projeye çökmeye çalıştı! Vaatler sallama projeler çalıntı
14 Mayıs seçimlerine sadece günler kaldı. Anket sonuçlarında umduğunu bulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden salladığı vaatlerinin yanında daha önce AK Parti tarafından yapılan ya da tamamlanmak üzere olan projeleri de ekledi. Geçtiğimiz günlerde "Şehit ailelerine ÖTV'siz araç" ve "Asgari ücretten verginin kaldırılması" gibi AK Parti tarafından daha önce yapılan icraatleri yapmayı vadeden CHP lideri, şimdi de Bakanlık tarafından imza aşamasında olan Adana Yumurtalık'ın endüstri ve enerji bölgesi olması projesini sahiplenmeye kalktı.
Türkiye tarihinin en önemli seçim virajına girdi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 10 günden az bir süre kala anketlerde ve meydanlarda umduğunu bulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden verdiği vaatlerle gündem olma çabası içerisine girişti.
"Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim" yalanıyla vatandaşı aldatmaya çalışan CHP lideri, AK Parti tarafından daha önceden gerçekleştirilen "Şehit ailelerine ÖTV'siz araç" ve "Asgari ücretten verginin kaldırılması" gibi şeyleri de vaat olarak halka sundu.
İMZA AŞAMASINDAKİ PROJEYE ÇÖKME ÇABASI
Bunlarla da yetinmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şimdi de yapılan projelere adeta çökmeye çalıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en önemli cari açık kalemlerinden birinin petrokimya sanayi olduğunu söyleyerek "Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız." dedi.
Kılıçdaroğlu vaadinde petrokimya özel ekonomi bölgeleriyle cari açığı kapatacağını söyledi. 2 petrokimya özel bölgesi ilan edeceğini açıklayan CHP lideri bu bölgelerden birini Adana Yumurtalık olarak duyurdu. Oysa AK Parti hükümeti yıllar öncesinden bu bölge ile ilgili proje üretti ve son aşamaya getirdi. Sadece Bakanlığın imza aşamasının kaldığı proje ile Adana Yumurtalık "özel endüstri bölgesi" ilan edilecek. Daha önce Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Sasa'nın projesi için "enerji bölgesi" ilan edilen alan, Bakanlığın son onayı ile birlikte noktalanacak ve proje tamamlanacak.
PROJE BİRÇOK KEZ BASINDA DA YER ALDI
Son aşamada olan proje daha önce birçok kez yazılı ve görsel basında da yer aldı. Proje 2019 yılından itibaren çeşitli zamanlarda farklı medya kuruluşları tarafından haberleştirilirken; Kılıçdaroğlu yıllardır büyük emekle hazırlanan projeye adeta çökmek istedi.
20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Bölgeye yapılacak yatırımla ilgili daha önce birçok haber de basında yer alırken, bunların son örneği ise 19 Ocak 2023'te AA'nın geçtiği haber oldu. Haberde yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımla ilgili şu ifadeler yer aldı:
SASA Polyester'in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.
SASA'dan yapılan açıklamaya göre, son olarak, Yumurtalık'ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.
Daha önce 11,8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi.
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 1. fazda; 2023-2026 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 2 milyon ton kapasiteli paraksilen ve aromatik üretim tesisi ve liman yapımı, 2. fazda; 2025-2028 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2-EH, 300 bin ton kapasiteli ACN, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim tesisleri, 3. fazda ise 2027-2032 arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisi ile entegrasyon tamamlanarak 2 milyon ton kapasiteli 2. faz aromatik ve paraksilen, 700 bin ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC üretim tesisleri planlanıyor.
SASA, Honeywell UOP ile Yumurtalık yatırım alanında, 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarı ile propilen üretim tesisi kurulması ile ilgili lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşması imzaladı.
2026'nın ilk yarısında bitirilerek ciroya katkısı 1,2 milyar dolara ulaşması beklenen, yıllık 1 milyon ton kapasiteli propilen üretim tesisi ile Türkiye'nin ithalatı da önemli ölçüde aşağıya çekilmiş olacak.
Tekstil ülkesi Türkiye'de üretilmeyen ve yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton ithalatı yapılan propilenin 1 milyon ton üretimi ile ihtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanmış olacak.
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