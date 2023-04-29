Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "şehit ailelerine ÖTV'siz araç" vaadine yanıt: Yıllar önce yaptık





Bakan Nebati'nin paylaşımı şöyle:

Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz.

"Vergi benim işim" diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok.

2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır.