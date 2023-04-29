Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "şehit ailelerine ÖTV'siz araç" vaadine yanıt: Yıllar önce yaptık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehit ailelerine ÖTV'siz araç vaadi"ne bir paylaşımla yanıt verdi. Bakan Nebati, 2016'da yapılan bir düzenleme ile şehit yakınlarına ÖTV'siz araç düzenlemesinin yürürlüğe alındığını belirtirken; "Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine ÖTV'siz araç vereceği vaadinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Bakan Nebati'nin paylaşımı şöyle:
Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz.
"Vergi benim işim" diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok.
2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır.
"SİZİN AKLINIZA GELEN YENİ FİKİRLERİ BİZ YILLAR ÖNCE YÜRÜRLÜĞE KOYDUK"
Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk.
Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağınızı ifade etmiştiniz.
Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır.
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