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Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı AK Parti tarafından yapılanları vadetmeye devam ediyor! ÖTV'siz araçtan sonra şimdi de asgari ücret

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı AK Parti tarafından yapılanları vadetmeye devam ediyor! ÖTV’siz araçtan sonra şimdi de asgari ücret

14 Mayıs yaklaştıkça anket sonuçlarından umduğunu bulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe vaatler sıralarken; hızını alamayarak AK Parti tarafından daha önce gerçekleştirilen şeyleri de vadetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2016'dan beri uygulanan şehit ailelerine ÖTV'siz araç vadeden Kılıçdaroğlu, bu kez de 2022'de devreye alınan asgari ücret uygulamasını vadetti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'nun vaadine yanıt verirken "Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik." ifadelerini kullandı.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça videolu paylaşımlarına devam ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videolarda vaat diye açıkladığı bazı konular zaten hali hazırda yürürlükte olan karar. Son günlerde Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete zam açıklamaları gündemdeki yerini korurken durumdan faydalanmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun dünkü videosunda asgari ücret vardı.

Kılıçdaroğlu, orta sınıfın yok edildiğine dikkat çekerek, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız." ifadelerini kullandı.

SON ASGARİ ÜCRETTE VERGİ SIFIRLANMIŞTI
Ancak Kılıçdaroğlu, gündemin o kadar gerisinde kalmış ki vaat diye sunduğu vergisiz asgari ücret, 2022 yılında Başkan Erdoğan'ın kararıyla zaten uygulanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik" dedi.

Nebati'nin açıklaması şu şekilde:
Sayın Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada asgari ücretten vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuş. Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV'siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti. Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor. Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum. Ben şahsen Sayın Kılıçdaroğlu'nun, daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum. Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum.

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