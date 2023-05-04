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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tahıl koridoru toplantısı açıklaması

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Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan tahıl koridoru toplantısı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişimine yönelik toplantıya ilişkin, "Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak." dedi. Bakan Akar, toplantıların yerine yönelik soruya "Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'a planladık." şeklinde yanıtı verdi.

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