Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Senin yol arkadaşın Kandil

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Antalya'yı turizmiyle, ticaretiyle, tarımıyla güçlendirmek için çalıştık. Antalya da attığımız her adımda yanımızda yer aldı. Türkiye Yüzyılı inşası için hazırlandığımız şu dönemde Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle bir aradayız. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez.

Sermayesini ve alınterini akıtarak burada yeni bir hayata başlamak isteyen herkesi kucaklar. Mesele ülkesinin bütünlüğü, evladının geleceği olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmaz.

Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Türkiye'yi daha ileri taşımak için ter döküyoruz.