Yangın söndürme uçağı teslim töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağının Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim törenine katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava filosunun oluşturulmasına katkı sağlayacak uçaklar ve helikopterlerin teslim törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, "Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni" için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesislerine geldi.
Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.
UÇAĞA 'OTAĞI' İSMİNİ VERDİ
Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.
Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.
T70 HELİKOPTERE İMZASINI ATIP 'NEFES' YAZDI
Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.
OGM çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a, Bakan Kirişci, Türkiye'deki her bir şehre özgü ağaçların anlatıldığı "Şehrin En Köklüsü" kitabını takdim etti.
Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları da katıldı.
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE YERLİ HAVA GÜCÜ BÜYÜYOR
Yerli ve milli imkanlarla üretilen T70'ler ile birlikte Air Tractor model uçağın teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldı törenle yapıldı. Ayrıca yangı tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri de yapabilen, üzerinde bulundurduğu yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayan ve bunları haritalandırabilen çok yüksek teknoloji görev sistemleriyle donatılmış 1 insanlı keşif uçağının envantere katılımı aynı törende yapıldı.
TUSAŞ ile yapılan sözleşme gereği 10 yerli ve milli yangın söndürme helikopteri daha 5 yıl içinde OGM'ye teslim edilecek. Böylece orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter sayısı 13'e yükselecek. T70 helikopter bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopterler 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiğinde 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de gerçekleştirecek.
Satın alınan 20 Air Tractor model uçaktan 4'ü de envantere katılacak. Türk pilotların görev yapacağı uçaklar 3 ton su kapasitesine sahip. Kalan 16 uçak da 3 yıl içinde filoya katılacak. Ayrıca 5 amfibik uçağın alımına ilişken çalışmalar da devam ediyor. Envanterdeki uçak ve helikopter sayıları her yıl kademeli olarak artmaya devam ediyor. OGM'nin hava gücü filosunun büyük kısmının yerli ve milli olması hedefleniyor.
Bu yıl orman yangınlarına karşı mücadelede 69'u su atar olmak üzere 75 helikopter, 21 uçak ve 8 İHA'dan oluşan hava gücü ile mücadele edilecek. Rezerv olarak da 25 helikopter, 2 uçak gücü bulunuyor. Bunun yanı sıra bin 371 arazöz, bin 7 iş makinesi ve 2 bin 283 ilk müdahale aracı ve 25 bin personel ile de karada orman yangınlarına müdahale edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İslam Memiş açık açık tarih verdi! 1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek!
- Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...
- TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!
- 12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
- EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
- Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?
- YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023! ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT AİS giriş ekranı!
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü? Raif Karadağ hayatı ve eserleri
- YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2023-YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire,doktor 4 aylık örnek aylıklar…
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?