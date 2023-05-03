Yangın söndürme uçağı teslim töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Bu yıl orman yangınlarına karşı mücadelede 69'u su atar olmak üzere 75 helikopter, 21 uçak ve 8 İHA'dan oluşan hava gücü ile mücadele edilecek. Rezerv olarak da 25 helikopter, 2 uçak gücü bulunuyor. Bunun yanı sıra bin 371 arazöz, bin 7 iş makinesi ve 2 bin 283 ilk müdahale aracı ve 25 bin personel ile de karada orman yangınlarına müdahale edilecek.

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