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Yangın söndürme uçağı teslim töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

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Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Yangın söndürme uçağı teslim töreni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağının Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava filosunun oluşturulmasına katkı sağlayacak uçaklar ve helikopterlerin teslim törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, "Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni" için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesislerine geldi.

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.

UÇAĞA 'OTAĞI' İSMİNİ VERDİ

Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.

Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.

T70 HELİKOPTERE İMZASINI ATIP 'NEFES' YAZDI

Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.

OGM çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a, Bakan Kirişci, Türkiye'deki her bir şehre özgü ağaçların anlatıldığı "Şehrin En Köklüsü" kitabını takdim etti.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları da katıldı.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE YERLİ HAVA GÜCÜ BÜYÜYOR

Yerli ve milli imkanlarla üretilen T70'ler ile birlikte Air Tractor model uçağın teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldı törenle yapıldı. Ayrıca yangı tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri de yapabilen, üzerinde bulundurduğu yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayan ve bunları haritalandırabilen çok yüksek teknoloji görev sistemleriyle donatılmış 1 insanlı keşif uçağının envantere katılımı aynı törende yapıldı.

TUSAŞ ile yapılan sözleşme gereği 10 yerli ve milli yangın söndürme helikopteri daha 5 yıl içinde OGM'ye teslim edilecek. Böylece orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter sayısı 13'e yükselecek. T70 helikopter bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopterler 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiğinde 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de gerçekleştirecek.

Satın alınan 20 Air Tractor model uçaktan 4'ü de envantere katılacak. Türk pilotların görev yapacağı uçaklar 3 ton su kapasitesine sahip. Kalan 16 uçak da 3 yıl içinde filoya katılacak. Ayrıca 5 amfibik uçağın alımına ilişken çalışmalar da devam ediyor. Envanterdeki uçak ve helikopter sayıları her yıl kademeli olarak artmaya devam ediyor. OGM'nin hava gücü filosunun büyük kısmının yerli ve milli olması hedefleniyor.

Bu yıl orman yangınlarına karşı mücadelede 69'u su atar olmak üzere 75 helikopter, 21 uçak ve 8 İHA'dan oluşan hava gücü ile mücadele edilecek. Rezerv olarak da 25 helikopter, 2 uçak gücü bulunuyor. Bunun yanı sıra bin 371 arazöz, bin 7 iş makinesi ve 2 bin 283 ilk müdahale aracı ve 25 bin personel ile de karada orman yangınlarına müdahale edilecek.

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