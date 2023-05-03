YSK yurt dışı oy sayısını duyurdu

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 7 bin 165 seçmen oy kullandı.

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