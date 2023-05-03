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YSK yurt dışı oy sayısını duyurdu

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Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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YSK yurt dışı oy sayısını duyurdu

YSK, “Saat 21.30 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1.007.165.” açıklamasını yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165'i oy kullandı.

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 7 bin 165 seçmen oy kullandı.

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