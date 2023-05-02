FED faizi ne zaman açıklanacak? 2023 FED MAYIS AYI faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

"FED faizi ne zaman saat kaçta açıklanır?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2023 FED Mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED'in Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...