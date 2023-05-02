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FED faizi ne zaman açıklanacak? 2023 FED MAYIS AYI faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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FED faizi ne zaman açıklanacak? 2023 FED MAYIS AYI faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

"FED faizi ne zaman açıklanacak?" araştırılan sorular arasında yer alıyor. Küresel piyasaları yakından takip edenler, Mayıs ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

"FED faizi ne zaman saat kaçta açıklanır?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2023 FED Mayıs ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED'in Mayıs ayı faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise 3 Mayıs TSİ ile saat 21:30'da duyurulacak.

2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED yılın ikinci toplantısında faiz arttırım kararına devam etmişti. Buna göre FOMC politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75-5 aralığına çekti.

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