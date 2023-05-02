Avrupa'nın en büyüğü olacak! Konya GES'in özelliklerini Bakan Dönmez anlattı: 2 milyon kişinin yıllık ihtiyacını karşılayacak
Kurulum çalışmalarına Ocak 2020'de başlanan Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Konya GES Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte hizmete alınacak. 20 milyon metrekarede kurulan tesis Türkiye'de yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tesisin 2 bin futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez ayrıca Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşmada Türkiye tarihinin bugüne kadarki en büyük keşfin müjdesini vereceğini de duyurdu. Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne yönelik A Haber'e konuşan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ise "Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini tamamlamanın gururu içerisindeyiz." ifadelerini kullanarak bu alandaki yatırımların süreceğini ifade etti. İşte detaylar...
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla birlikte hizmete alınacak. 20 milyon metrekareyi kaplayan alan yıllık olarak 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.
BAKAN DÖNMEZ'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Bu önemli açılış töreni merakla beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber ekranlarında tesisin özelliklerini ve Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye yönelik açıklamalarda bulundu.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
2017 yılında ihalesini yapmıştık. Bu tesis Avrupa'nın en büyüğü olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. 2000'den fazla futbol sahasından daha büyük bir alandan bahsediyoruz.
YERLİLİK ORANI YÜZDE 75
Burada kullanılan tüm panaller yerli. Yerlilik oranında da yüzde 75'e ulaştık. Türkiye ayrıca güneş paneli ihracatına da başladı. Türkiye'nin bu konudaki potansiyeli ciddi anlamda yüksek.
2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK
2 milyon insanımızın elektrikleri bu tesislerle karşılanacak. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin en büyük petrol keşiflerinden birini bugün açıklayacak.
BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK KEŞİF AÇIKLANACAK
Gabar'da yeni çalışmalara devam edeceğiz. Güvenlik kuvvetlerimiz bu bölgeyi temizledi ve bu bölgede büyük bir potansiyel var. Burada yeni sondaj kuyuları açılacak. Bugüne kadarki en büyük keşif açıklanacak.
Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu da tamamladıklarını tesis hakkında A Haber ekranlarına değerlendirmelerde bulundu.
4 SENEDE YAPILACAK TESİSİ 2.5 YILDA BİTİRDİK
Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini tamamlamanın gururu içerisindeyiz. Ülkemize yenilebilir bir enerji yatırımını da kazandırmış olacağız. 2020 yılında buranın çalışmalarına başlamıştık.
Biz 4 senede yapılabilecek bir yatırımı tam 1.5 yıl önceden tamamladık. Zaman çok çok önemliydi. Bu sistemin ülkemize çok büyük katkıları olacak. Bu alanda Türkiye çok daha büyüyecek. Bunlar çok değerli yatırımlar.
ÇÖLDE BİR VAHA OLUŞTURDUK
Bağımsız enerji üretimi tamamı yerli üretim. Burada devletin kasasından bir para da çıkmadı. Temiz çevreye hayırlı olmasını diliyorum.
20 milyon metrekare büyüklüğünde bir alan. Devasa bir alan. Burası daha önce bataklıktı. Çölde bir vaha oluşturduk. Bu anlamda yeni yatırımlar devam ediyor.
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