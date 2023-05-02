Avrupa’nın en büyüğü olacak! Konya GES’in özelliklerini Bakan Dönmez anlattı: 2 milyon kişinin yıllık ihtiyacını karşılayacak

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu da tamamladıklarını tesis hakkında A Haber ekranlarına değerlendirmelerde bulundu.

4 SENEDE YAPILACAK TESİSİ 2.5 YILDA BİTİRDİK

Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralini tamamlamanın gururu içerisindeyiz. Ülkemize yenilebilir bir enerji yatırımını da kazandırmış olacağız. 2020 yılında buranın çalışmalarına başlamıştık.

Biz 4 senede yapılabilecek bir yatırımı tam 1.5 yıl önceden tamamladık. Zaman çok çok önemliydi. Bu sistemin ülkemize çok büyük katkıları olacak. Bu alanda Türkiye çok daha büyüyecek. Bunlar çok değerli yatırımlar.