Yurt dışı oylarına diplomatik kurye ile koruma: 73 ülkeden oy kullanılacak!

DİPLOMATİK TORBA SAYISI KADAR EK KOLTUK ALINACAK

New York, Lefkoşa gibi torba sayısı fazla olan misyonlarda, her bir diplomatik torba 20 kilogram olarak hazırlanacak ve diplomatik torba sayısı kadar ek koltuk satın alınacak.

THY'nin direkt seferi olmayan temsilciliklerde kullanılan oylar ise Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek THY varış noktalarında, yine diplomatik kuryeye veya Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu'na teslim edilecek.

Diplomatik kurye veya kurul, kargoyu temsilciliğe güvenli şekilde ulaştıracak. Bu usulün uygulanacağı temsilcilikler ve kargoları teslim edecekleri THY varış noktaları, THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak YSK tarafından belirlenecek.

Yurt dışında kullanılan tüm oylar, Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na getirilecek ve 14 Mayıs akşamı, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.