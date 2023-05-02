Seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi? Seçmen kağıtları ne zaman gelecek 2023?
"Seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve kendisini mecliste temsil edecek vekilleri seçmek için sandığa gidecek. Bu noktada her seçimde olduğu gibi 14 Mayıs seçimi için de hanelere seçmen kağıdı gönderiliyor. Peki, Seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi? Seçmen kağıtları ne zaman gelecek 2023?
"Seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi? Seçmen kağıtları ne zaman gelecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçime 11 gün kala vatandaşlar nerede oy kullanacağını e devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi? Seçmen kağıtları ne zaman gelecek 2023?
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, ZORUNLU MU?
Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.
SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
YURTİÇİ SEÇMEN SORGULAMA EKRANI ERİŞİME AÇILDI
14 Mayıs Genel Seçimleri için Yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı. Buna göre ikametinizin olduğu ilçede oy atacağınız okul/kurum belirlendi.
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- Seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi? Seçmen kağıtları ne zaman gelecek 2023?
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