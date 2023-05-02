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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol açıklaması: Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak

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Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den petrol açıklaması: Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz" dedi.

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