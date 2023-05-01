Milli Muharip Uçak Kaan'ın pilotu konuştu: Dosta güven düşmana korku salacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini “KAAN” olarak açıkladığı 5. Nesil savaş uçağı, Milli Muharip Uçak’ın test pilotu Gökhan Bayramlı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bayramlı, “Milli Muharip Uçak: Kaan dosta güven düşmana korku salacak.” dedi. Bayramlı ayrıca, Kaan’ın, gelişmiş sensörleri vasıtasıyla Anka 3 ve Kızılelma ile entegre olacağını ve onlara talimat verebileceğini belirtti. İşte detaylar…
Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir gün yaşıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli savaş uçağının adının "Kaan" olduğunu açıkladı.
Program sırasında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Milli Muharip uçağın isim babasının Devlet Bahçeli olduğu belirtti.
Başkan Erdoğan açıklamalarının ardından ise, Milli Muharip Uçak: Kaan'ın test pilotu Gökhan Bayramlı'yı onur plaketi ile ödüllendirdi.
Yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak: Kaan'ın pilotu Gökhan Bayramlı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Gökhan Bayramlı'nın açıklamalarında yer alan tüm detaylar…
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALACAK
"Milli Muharip Uçak günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda gereken tüm donanıma sahip olan bir uçak olacak. Türk havacılığını dünya havacılığına tanıtacak. Dosta güven düşmana korku salacak.
BEŞİNCİ NESİL BİR UÇAK OLACAK
Milli Muharip Uçak: Kaan, 5.nesil bir uçak olacak. Yazılımı tamamen yerli ve milli bir uçak olan, 5 nesil dediğimiz de düşman radarlarına görünmeyen en modern silahlarla taarruz edebilen ve hava sahasındaki bütün üstünlüğü eline geçiren, son teknolojiye sahip bir savaş uçağı.
2023 SONUNDA VEYA 2024 BAŞINDA GÖKLERDE SÜZELECEK
Milli Muharip uçağımızın ilk motor çalışmalarını şubat ayında gerçekleştirdik. Hedefimiz gece gündüz çalışarak yeni nesil uçağımızın 2023 sonunda veya 2024 başında uçmasını sağlamak. Milli Muharip Uçak: Kaan'ın göklerde süzülmesini hep beraber görmek için heyecanla bekliyoruz." dedi.
KENDİ UÇAĞIMIZDA OLMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU
Bayramlı, "Birçok uçak tipinde uçmuş bir pilot olarak kendi uçağımızda olmak bambaşka bir duygu. Bu süreçte teknisyenlerimiz ve mühendislerimiz ile beraber her aşamasında hesaplarını ve kitaplarını beraber yaptığımız için, ayrı bir gurur ve ayrı bir güven veriyor.
ANKA 3 VE KIZILELMA İLE ENTEGRE OLACAK: ONLARA TALİMAT VEREBİLECEK
Milli Muharip uçak gelişmiş sensörleri vasıtasıyla havadaki bütün dost unsurlarla temas kurup onları yönlendirecek kapasiteye sahip olacak. Bu durumda da uçak sadece insanlı değil insansız uçaklarla da temas kuracak. Milli Muharip Uçak: Kaan'ın kokpitinde oturan pilotlar sadece kendi uçağını değil diğer uçaklarla da entegre olabilecek, onları yönlendirecek ve taarruz etmelerini sağlayabilecek."
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