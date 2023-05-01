Milli Muharip Uçak Kaan’ın pilotu konuştu: Dosta güven düşmana korku salacak!

KENDİ UÇAĞIMIZDA OLMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU

Bayramlı, "Birçok uçak tipinde uçmuş bir pilot olarak kendi uçağımızda olmak bambaşka bir duygu. Bu süreçte teknisyenlerimiz ve mühendislerimiz ile beraber her aşamasında hesaplarını ve kitaplarını beraber yaptığımız için, ayrı bir gurur ve ayrı bir güven veriyor.

ANKA 3 VE KIZILELMA İLE ENTEGRE OLACAK: ONLARA TALİMAT VEREBİLECEK

Milli Muharip uçak gelişmiş sensörleri vasıtasıyla havadaki bütün dost unsurlarla temas kurup onları yönlendirecek kapasiteye sahip olacak. Bu durumda da uçak sadece insanlı değil insansız uçaklarla da temas kuracak. Milli Muharip Uçak: Kaan'ın kokpitinde oturan pilotlar sadece kendi uçağını değil diğer uçaklarla da entegre olabilecek, onları yönlendirecek ve taarruz etmelerini sağlayabilecek."