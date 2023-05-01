Bakan Soylu Tokat’ta seslendi: Kato Dağı’nda ay yıldızlı bayrak dalganıyor!

KATO DAĞI'NDA AY YILDIZLI BAYRAKLAR DALGANIYOR

"İçeriden ve dışarıdan ilk önce Gezi olaylarıyla başladı. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza, dışarıdan tezgahlandığı çok açık olan, ülkemizin en önemli projelerine, 'Bunları yapmayın' dediler. Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdiler. Erdoğan o mektubu aldı, buruşturdu, çöp tenekesine attı. Çünkü o mektup bu ülkenin tam bağımsızlığına, gelişmesine engel bir mektuptur. Diyordu ki, 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın, İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın'. İstanbul Havalimanı'nın Orta Doğu'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Avrupa'ya kadar dünyanın en büyük projelerinden biri olduğu geçtiğimiz yıl ispatladı. Avrupa'dan daha çok uçuş aldı, Avrupa'dan daha çok yolcu sayısı aldı. Etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın en önemli istasyonu haline geldi. Onlar bizim dünyanın en önemli merkezi olmamızı, güçlü olmamızı istemiyor. Ardından dediler ki, 'Mersin'deki nükleer santrali yapmayacaksın'. Niçin? Çünkü bizim enerjimizin tam bağımsız olmasını istemiyorlar. Paramızı dışarıya vermemizi istiyorlar. Tayyip Erdoğan Mersin nükleer santralinin birinci etabını geçen günlerde açtı mı? Yanına Sakarya gaz sahasını ekledi mi?"

Kato Dağı'nda geçmişte teröristler bulunduğunu aktaran Soylu, "Şimdi Allah'ımıza şükürler olsun, ay yıldızlı bayraklar, beş vakit okunan ezan-ı Muhammed'i var. Petrol bulduk, tam 6 aydır. Bir şehidimiz vardı, Esma Çelik. O kuyuların yollarını yaparken el yapımı patlayıcı patladı, bombayı imha etmeye çalışırken kızımız şehit oldu. O kuyuların, o bölgenin ismine 'Esma Çelik bölgesi' ismini verdik." diye konuştu.

Soylu, 5 gün önce oradan bir müjde daha geldiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: