CHP medyasının hedefi Gardaş! Teknofest hazımsızlığı sonrası İlham Aliyev’e skandal sözler

"AZERBAYCAN MUHALİFLERİN BASKI ALTINDA OLDUĞU BİR ÜLKE"

Mengü'nün skandal açıklaması:

"Arkadaşlar bunu not edeyim, Putin gelemedi küçük Putin geldi neyse. Azeri arkadaşlar çıkıp konuşsun, Aliyev bir diktatör. Doğru düzgün seçim yapılmayan, gazetecilik faaliyeti olmayan muhaliflerin baskı altında olduğu bir ülke. Azerbaycan bir rejim tarafından yönetiliyor. Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu. Bir diktatör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluna girmiş durumda."