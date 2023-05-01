CHP medyasının hedefi Gardaş! Teknofest hazımsızlığı sonrası İlham Aliyev'e skandal sözler
CHP fondaşı Nevşin Mengü geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Başkan Erdoğan ile birlikte katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı kin kustu. Mengü yaptığı açıklamada Aliyev'în bir diktatör olduğunu söyleyen Mengü "Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince, küçük Putin geldi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan çok sayıda kuruluşun birleşmesiyle, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, bugün son buluyor.
CHP YANDAŞI MENGÜ İLHAM ALİYEV'E NEFRET KUSTU
6 gün boyunca toplam 2 milyona yakın vatandaşa ev sahipliği yapan TEKNOFEST, yerli ve milliliğe karşı duran kesimler tarafından hedef alındı.
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı öfke kustu.
"ALİYEV BİR DİKTATÖR"
Aliyev'in bir "diktatör" olduğunu iddia eden Mengü, "Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince, küçük Putin geldi. Arkadaşlar Aliyev bir diktatör, Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu." dedi.
"AZERBAYCAN MUHALİFLERİN BASKI ALTINDA OLDUĞU BİR ÜLKE"
Mengü'nün skandal açıklaması:
"Arkadaşlar bunu not edeyim, Putin gelemedi küçük Putin geldi neyse. Azeri arkadaşlar çıkıp konuşsun, Aliyev bir diktatör. Doğru düzgün seçim yapılmayan, gazetecilik faaliyeti olmayan muhaliflerin baskı altında olduğu bir ülke. Azerbaycan bir rejim tarafından yönetiliyor. Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu. Bir diktatör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluna girmiş durumda."
ALİYEV GÖREVE SEÇİMLE GELDİ
Öte yandan Azerbaycan'da 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazanmıştı.
Azerbaycan'da 2020 yılında yapılan genel seçimlerde ise Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 65 sandalye kazandı. Sonuçlara göre 43 bağımsız aday milletvekili olurken, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kurtuluş Partisi, Bütöv Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Anavatan Partisi, Vahdet Partisi, Vatandaş Birliği Partisi ile Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı.
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