Binali Yıldırım: Ülkemize yan bakanlara 14 Mayıs’ta cevap vereceğiz!

CUMHURİYETE, VATANA VE MİLLETE SAHİP ÇIKMA GÜNÜ GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Gençler, gün bugündür; cumhuriyete, vatana, millete sahip çıkma günüdür. Sizlere güveniyoruz. Ülkemize yan bakanlar, milletimizi, toprağımızı parçalamaya çalışanlar ve onların arkasındaki destekçilere karşı 14 Mayıs'ta öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklar." dedi.

Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi bahçesinde düzenlenen "Esnaf ve İşçi Buluşması" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, buradaki çay ocağında da gençlerle buluştu.