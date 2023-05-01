Binali Yıldırım: Ülkemize yan bakanlara 14 Mayıs’ta cevap vereceğiz!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kırşehir’de Esnaf ve İşçi Buluşması" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım gerçekleştirdiği sohbet sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Yıldırım, “Gençler, gün bugündür; cumhuriyete, vatana, millete sahip çıkma günüdür. Sizlere güveniyoruz. Ülkemize yan bakanlar, milletimizi, toprağımızı parçalamaya çalışanlar ve onların arkasındaki destekçilere karşı 14 Mayıs'ta öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi bahçesinde düzenlenen "Esnaf ve İşçi Buluşması" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki bir çay ocağında da gençlerle buluşan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Yıldırım, Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek tek partinin AK Parti olduğu söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar:
"Gençler, gün bugündür; cumhuriyete, vatana, millete sahip çıkma günüdür. Sizlere güveniyoruz. Ülkemize yan bakanlar, milletimizi, toprağımızı parçalamaya çalışanlar ve onların arkasındaki destekçilere karşı 14 Mayıs'ta öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklar"
CUMHURİYETE, VATANA VE MİLLETE SAHİP ÇIKMA GÜNÜ GELDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Gençler, gün bugündür; cumhuriyete, vatana, millete sahip çıkma günüdür. Sizlere güveniyoruz. Ülkemize yan bakanlar, milletimizi, toprağımızı parçalamaya çalışanlar ve onların arkasındaki destekçilere karşı 14 Mayıs'ta öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklar." dedi.
Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi bahçesinde düzenlenen "Esnaf ve İşçi Buluşması" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, buradaki çay ocağında da gençlerle buluştu.
Yunus Demirci isimli genç tarafından Neşet Ertaş'a ait türkülerin seslendirildiği buluşmada Yıldırım, çay ve kahve içti, gençlerle sohbet etti.
Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin faydası için gece gündüz çalıştığını, bakanlığı döneminde de gece yarılarında, uykudayken kendisini arayarak yapılan çalışmaların durumunu sorduğunu anlattı.
Gençlere doğum tarihlerini soran Yıldırım, şunları kaydetti:
SEÇİMDE DURMAK YOK YOLA DEVAM
"Şimdi bazıları der ki 'yahu Tayyip Bey tamam da, biz gözümüzü açtık, doğduk, büyüdük hala Tayyip Erdoğan.' Başkası geldi de biz niye geldin mi dedik? İşinizi iyi yaparsanız vatandaşın derdiyle dertlenirseniz, sorunları, torunlara bırakmazsanız, yolları bölerseniz, gönülleri birleştirirseniz, hayatları birleştirirseniz, hava yolunu halkın yolu yaparsınız, internette, 3G, 4,5G teknolojileriyle vatandaşı buluşturursanız, gençleri buluşturursanız... Elbette her seçimde durmak yok, yola devam dersiniz."
Seçimlere kısa bir süre kaldığını anlatan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin biraz farklı olduğunu aktardı.
Yıldırım, Millet İttifakı'nı eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"40 BİN ŞEHİT VERDİK, TERÖRİST OYUNA İHTİYACIMIZ YOK"
"Gözükmeyen destekçiler var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklanınca PKK, PYD, YPG, Kandil'den, dağdan her taraftan koro halinde 'biz Millet İttifakı adayını destekliyoruz.' Okyanus ötesinden FETÖ'cüler 'Biz de Millet İttifakı'nı destekliyoruz. 14 Mayıs kapılar kırılacak, hapishaneler açılacak. Bütün teröristler dışarı çıkarılacak.' Dediler mi? Dediler. Siz takip ediyorsunuz. Peki buna karşılık aday veya ittifakın ortakları çıkıp bir şey söylediler mi? Hayır. Teröristlerin oyuna ihtiyacımız yok. Defolun gidin. Biz terörden çok çektik. 40 bin şehit verdik. 15 Temmuz darbe kalkışmasına muhatap olduk. 251 insanımızı şehit verdik. Ses var mı? Yok. O zaman bize şunu söylemek düşmez mi? Kardeşim bölücülerle kol kola giren, bölücülerin desteğiyle seçime giren adaylarla bizim işimiz olmaz. Biz bunu şehitlerimize anlatamayız. 40 bin şehidimiz var. Onların emanetleri var. Biz bunu anlatamayız."
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden bir bölüm okuyan Yıldırım, "Gençler, gün bugündür; cumhuriyete, vatana, millete sahip çıkma günüdür. Sizlere güveniyoruz. Ülkemize yan bakanlar, milletimizi, toprağımızı parçalamaya çalışanlar ve onların arkasındaki destekçilere karşı 14 Mayıs'ta öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklar." diye konuştu.
Soru cevap bölümünün ardından gençlerle fotoğraf çektiren Binali Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.
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