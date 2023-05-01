AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan: Başkan Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak

"TÜRKİYE'DE, ANKARA, ÇANAKKALE, İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ OLACAK"

"AK Parti Ankara, Çanakkale, İstanbul'da birinci parti olacak" diyen AK Partili Turan, "Toplumun siyasete ilişkin kalesi olmaz. İzmir CHP'nin kalesi felan değil. AK Parti'nin burada kazandığı ilçeler var mahalleler var. Aynı ifade Çanakkale içinde de söylemektedir. Çanakkale'de AK Parti 1. parti bu gözden kaçmaktadır. Çanakkale ruhuna AK Parti yakışıyor. Zaman zaman partiler oy artırır ve düşürür. Biz buna rağmen iddiamız ortada. Son İzmir mitingimizi gördünüz. Kıymetli bir mitingdi.





Ankara'da yine aynı şekilde güzeldi. Haftaya İstanbul var. Bence tarihi bir rekor kıracağız İstanbul'da. İyi hazırlanan bir ekibimiz var İstanbul'da. İstanbul başından beri İstanbul Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan bir il. Sizin ifadenizle AK Parti'nin kalesidir. (1999 seçimleri) Ufak bir yol kazası oldu. Bu seçimlerde kazanacağız. Ben o iddiadayım. İstanbul ile ilgili durumu telafi edeceğiz. İlk seçimde AK Parti Türkiye'de, Ankara, Çanakkale, İstanbul'da birinci parti olacak inşallah." şeklinde konuştu.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL'DAKİ "YÜZYILIN MİTİNGİ", ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE YAPILACAK

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.