AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan: Başkan Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. “Başkan Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak” diyen Turan, “İlk seçimde AK Parti Türkiye’de, Ankara, Çanakkale, İstanbul’da birinci parti olacak inşallah.” şeklinde konuştu. Diğer yandan dev İstanbul mitingi için Turan, "Haftaya İstanbul var. Bence tarihi bir rekor kıracağız İstanbul’da." mesajını verdi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti bomba gibi giriyor.
ZAFER İÇİN SIKI ÇALIŞMA
Adım adım zafer mitingleri için 81 ilde boy gösteren Başkan Erdoğan ve kurmayları halka yapılan projeleri ve yapılacak iyileştirmeleri tek tek anlatıyor.
Son yaşananlar ışığında AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, A Haber'de seçim sürecine dair konuştu.
Yazar Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Turan, "AK Parti bu seçimi de kazanacak" açıklamasını yaptı.
"BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİNİN EN BÜYÜK OYUNU ALACAK"
"Başkan Erdoğan ile Türkiye'nin kaderi bütünleşti" ifadelerine yer veren Bülent Turan, "Başkan Erdoğan tarihinin en büyük oyunu alacak bence o kanaatteyim. Halk kendisine teveccüh duyuyor. Halkımız irfan sahibi ve vefa sahibidir. Görüyor yapılanları. Yapılan projelerden heyecan duyuyor halkımız." dedi.
"TÜRKİYE'DE, ANKARA, ÇANAKKALE, İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ OLACAK"
"AK Parti Ankara, Çanakkale, İstanbul'da birinci parti olacak" diyen AK Partili Turan, "Toplumun siyasete ilişkin kalesi olmaz. İzmir CHP'nin kalesi felan değil. AK Parti'nin burada kazandığı ilçeler var mahalleler var. Aynı ifade Çanakkale içinde de söylemektedir. Çanakkale'de AK Parti 1. parti bu gözden kaçmaktadır. Çanakkale ruhuna AK Parti yakışıyor. Zaman zaman partiler oy artırır ve düşürür. Biz buna rağmen iddiamız ortada. Son İzmir mitingimizi gördünüz. Kıymetli bir mitingdi.
Ankara'da yine aynı şekilde güzeldi. Haftaya İstanbul var. Bence tarihi bir rekor kıracağız İstanbul'da. İyi hazırlanan bir ekibimiz var İstanbul'da. İstanbul başından beri İstanbul Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan bir il. Sizin ifadenizle AK Parti'nin kalesidir. (1999 seçimleri) Ufak bir yol kazası oldu. Bu seçimlerde kazanacağız. Ben o iddiadayım. İstanbul ile ilgili durumu telafi edeceğiz. İlk seçimde AK Parti Türkiye'de, Ankara, Çanakkale, İstanbul'da birinci parti olacak inşallah." şeklinde konuştu.
AK PARTİ'NİN İSTANBUL'DAKİ "YÜZYILIN MİTİNGİ", ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE YAPILACAK
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.
Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
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