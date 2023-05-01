"Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan sandık görevlilerinin kimler olacağı, kamuda görev yapan memurlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?