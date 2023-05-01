İYİ Parti dağılıyor! Bir istifa kararı daha! Pelin Gündeş Bakır sosyal medyadan duyurdu: Partinin iç yüzünü gördüğüm için istifa ediyorum

"KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU"

Hatta o dönemde İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada "Kurduğumuz masada pusu kuruldu" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu ayrıca "Masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığı yapmaları asla kabul edilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaları sonrasında İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu CHP ve HDP'li isimler tarafından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.