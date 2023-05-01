İYİ Parti dağılıyor! Bir istifa kararı daha! Pelin Gündeş Bakır sosyal medyadan duyurdu: Partinin iç yüzünü gördüğüm için istifa ediyorum
Seçimlere giden yola yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından Akşener'in koalisyondan ayrılıp saatler içinde geri dönmesi damga vururken bu süreç sonrası İYİ Parti'de başlayan istifa depremi bitmiyor. Yavuz Ağıralioğlu ve Aytun Çıray gibi isimler partiden koparken, bir istifa da Pelin Gündeş Bakır'dan geldi. Bakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüğünü söylerken "İstifa ettim artık ismimin bile kullanılmamasını rica ederim" dedi. İşte İYİ Parti'de yaşanan istifaların detayları...
Seçimlere artık sayılı günler kalırken 7'li koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in koalisyondan ayrılıp sonrasında saatler içerisinde geri dönüşü damga vurmuştu.
"KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU"
Hatta o dönemde İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada "Kurduğumuz masada pusu kuruldu" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu ayrıca "Masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığı yapmaları asla kabul edilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaları sonrasında İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu CHP ve HDP'li isimler tarafından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.
AĞIRALİOĞLU SONRASI AYTUN ÇIRAY'DAN YENİ ÇIKIŞ
İYİ Parti oylarında yaşanan erime gün yüzüne çıkarken bu konuda İYİ Partili Aytun Çıray'dan bir itiraf geldi. Çıray yaptığı paylaşımda "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.
"OYLARIMIZ ÇOK DÜŞTÜ TOPARLAYAMIYORUZ"
Artık seçime sayılı günler kalırken İYİ Partili Aytun Çıray yine yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin oylarının çok düştüğünü ve toparlayamadıklarını ifade etti.
Çıray kendisine sorulan "Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" soruya "Çok düştük toparlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar sonrasında Aytun Çıray İYİ Parti'de vekillikten çekildiğini duyurdu.
İYİ PARTİ'DE ÜST ÜSTE İSTİFA DEPREMLERİ
Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti'de farklı istifalar da gelirken bugün bir istifa kararı daha geldi. 14 Mart 2023'teki 28. dönem milletvekili seçimleri öncesi İYİ Parti'ye katılan Pelin Gündeş Bakır yaptığı açıklamada partisinden ayrıldığını duyurdu.
21 Nisan'da İYİ Parti'den ayrıldığını ifade eden Bakır, e-Devlet'ten de partisinden ayrıldığına yönelik ekran görüntüsü paylaşmıştı.
"İYİ PARTİ'NİN İÇ YÜZÜNÜ GÖRDÜM İSTİFA EDİYORUM"
Bakır akşam saatlerinde yeni bir paylaşım daha yaparak istifasını yineledi. "İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm istifa ediyorum" diyen Bakır "Kamuoyuna duyuru: İyi partiden istifa ettim. Kesinlikle iyi partiyi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim iyi partiden istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur." ifadelerini kullandı.
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