HDPKK’yı savunan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sözleri

HDPKK İLE PAZARLIĞI İNKAR ETTİ!

Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yapılan pazarlığı inkar ederek "Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu" açıklamasını yaptı.