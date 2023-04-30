30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDPKK'yı savunan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sözleri

HDPKK'yı savunan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sözleri

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
ABONE OL
HDPKK’yı savunan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sözleri

Terör örgütü PKK ile eş güdümlü hareket eden HDP’ye siyasi alan açan ve onun istekleri doğrultusunda 14 Mayıs seçilerine giden 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Türkiye düşmanlarına göz kırpan açıklamalara bulundu. Kılıçdaroğlu, Gezi olaylarında Türkiye’de kaos fitilini ateşleyen finansör Osman Kavala’yı savunan mesajlar verdi. Diğer yandan Kobani olaylarında Türk-Kürt kardeşliğini baltalayan terör faaliyetlerini organize eden ve onlarca kişinin ölümünde parmağı olan Selahattin Demirtaş’ı da kollayan Kılıçdaroğlu, “Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete.” dedi.

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasiler propaganda çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda bir televizyon kanalına çıkan 7'li ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Türkiye düşmanlarına alan açan demeçlerde bulundu.

HDPKK İLE PAZARLIĞI İNKAR ETTİ!

Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yapılan pazarlığı inkar ederek "Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu" açıklamasını yaptı.

VATAN DÜŞMANLARI KAVALA VE DEMİRTAŞ'I KOLLADI

Diğer yandan Kılıçdaroğlu, Gezi kalkışmasında Türkiye'yi yakıp yıkan ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla hapiste bulunan Osman Kavala ile Kobani olaylarında Türk-Kürt kardeşliğini baltalayan terör faaliyetlerini organize eden ve onlarca kişinin ölümünde parmağı olan HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tekrar arka çıkaracak, özgürlük vaadinde bulundu.

HİÇBİRİSİ TERÖRDEN ÖTÜRÜ MAHKUM OLMAMIŞ!

"Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların?" ifadelerine yer veren Kemal Kılıçdaroğlu "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz." dedi.

HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

"Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA TERÖR MERKEZİ KANDİL'DEN DESTEK MESAJI

Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi.

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı.

Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi. Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan ve TSK’ya küstah tehdit BAŞKAN ERDOĞAN VE TSK'YA KÜSTAH TEHDİT
Mansur Yavaş’tan HDP güzellemesi MANSUR YAVAŞ'TAN HDP GÜZELLEMESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA