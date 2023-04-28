Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TSK'ya küstah tehdit! 7’li koalisyon HDPKK’ya diz çöktü! Ses Kandil’den çıktı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 7’li koalisyondan gelen sinyale olumlu yanıt verdi. HDP, Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkarları doğrultusunda "Hedeflerimiz örtüşüyor" mesajını vererek ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak destek sözü verdi. Artık resmileşen bu karanlık ittifakta Kılıçdaroğlu'ndan güç alan PKK’nın yuvası Kandil ve bölücü isimler 'intikam' açıklamaları yapmaya başladılar. O isimlerden KNK Yürütme Kurulu Üyesi Zübeyir Aydar, Avrupa'da yaşayan Kürtlere 'Herkes tavır sahibi olmalı' zılgıtı çekerek, parlamentoda HDPKK'ya cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na oy vermedi gerektiğini ifade etti. Aydar, Başkan Erdoğan'ı ve TSK'yı alçak sözlerle hedef göstererek 7'li koalisyon için istedi. Bu noktada PKK elebaşı Murat Karayılan da 7'liye destek verdiklerini bildirip 'özerklik' çıkışına bulundu.
7'li koasliyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı bu kirli ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek nitelikte bir yıkım birlikteliğine dönüştü.
Bu kapsamda CHP, 'Milliyetçi' söylemleri ile yola çıkan ancak bu ifadelerinin ardında yeller esen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDP'DEN "KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR!" AÇIKLAMASI
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı. Öte yandan kirli ittifak resmiyete döküldü.
HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini bildirdi.
Bu aşamada Emek ve Özgürlük İttifakı'nca, "14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" açıklaması yapıldı.
SİNSİ İTTİFAK "KILIÇDAROĞLU'NA OY" DİLENDİ!
Söz konusu açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama, parlamento seçimlerine ise ittifak çatısı altında girme kararı aldık. Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki büyükbaş teröristlerden 7'li koalisyona destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu. Öte yandan PKK elebaşlarından Sabri Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.
KILIÇDAROĞLU İLE ELEBAŞI KARAYILAN'IN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA
Elebaşı Murat Karayılan da 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Karayılan, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini dile getirdi.
Karayılan'ın söylemlerinin 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu ile uyuşması dikkatlerden kaçmadı.
HDP'nin 'Hedeflerimiz örtüşüyor' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin akabinde PKK türevi KNK'den 7'li koalisyona destek çağrısı yapıp Cumhur İttifakı'nı hedef alarak 'İntikam alacağız' çıkışı geldi.
"HERKES TAVIR SAHİBİ OLMALI"
KNK Yürütme Kurulu Üyesi Zübeyir Aydar, Avrupa'da yaşanan Kürtlere 'Herkes tavır sahibi olmalı' zılgıtı çekerek, parlamentoda HDPKK'ya cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini söyledi. Kandil iltisaklı bölücü Zübeyir Aydar, skandal sözlerini intikam yeminleriyle sürdürdü.
"BAŞKAN ERDOĞAN VE TSK'YA KÜSTAH TEHDİT"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan Aydar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele için sınır ötesine düzenlediği operasyonları da alçak ifadelerle hedef aldı. Aydar, "Karşımızdaki rejim diktatör ve faşist bir rejimdir. Erdoğan başkanlığındaki rejim yıllardır kanımızı döküyor, bizi öldürüyor. Özellikle de son 8 yıldır yani 2015 yılından bu yana Kuzey, Rojava ve Güney demeden Kurdistan'ı kan gölüne çevirdi. Gençlerimizi, insanlarımızı bodrumlarda diri diri yaktılar, halkımıza karşı kimyasal silah kullanıyorlar. Efrîn, Serêkaniyê olmak üzere şehirlerimizi yerle bir ederek, halkımıza unutulmaz acılar yaşattılar. Bütün bu katliam ve yıkımın sorumlusu ve faili AKP ve Erdoğan rejimidir. İşte bugün bizim için intikam günüdür. Oyumuzla, irademizle onlardan intikâm almalıyız." dedi.
BÖLÜCÜLERDEN "İNTİKAM" SÖYLEMLERİ
7'li koalisyonun Kandil'in uzantılarıyla yaptığı karanlık ittifaktan yüz bulan Zübeyir Aydar, birinci hedeflerinin hesap sormak ve intikam almak olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu şahsında 7'li koalisyon için oy dilenciliği yapan Aydar, "Birinci hedefimiz bu rejimden hesap sormak ve intikam almaktır. İkincisi hedefimiz ise Kurdistani ve dostlarının oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı listesini destekleyerek, Meclise güçlü bir şekilde taşımaktır. Geçmiş seçimlerde de gördük, Avrupa'da sandıklara gidilen yerlerde biz birinci parti olduk. Ama sandıklara gidilmediği yerlerde ise biz çok az oy aldık. Onun için unutulmamalı ki, Avrupa'daki seçmen geçen seçimde birçok yerde milletvekili çıkarılmasına katkı sundu. Örneğin Kocaeli'de milletvekili Avrupa'nın oylarıyla seçildi. Bizim oyumuzun direkt oradaki milletvekili seçilmelerine etkisi oluyor" şeklinde konuştu. Zübeyir Aydar, sözlerini "Bu rejimden hesap sormak için bütün halkımıza, arkadaş ve dostlara çağrımız; sandık başına gidip Yeşil Sol Parti için oylarını kullanmalılar" diye tamamladı.
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