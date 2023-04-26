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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede ne ararsan var
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" açıklamasında bulunmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine bir göndermede bulundu. Özalan, Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'ini, yedek kulübesinde kimin olduğunu ve teknik direktörün beceresinin olup olmadığını sosyal medyadan tek tek sıraladı.