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Haberler Galeri 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede ne ararsan var

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede ne ararsan var

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" açıklamasında bulunmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine bir göndermede bulundu. Özalan, Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'ini, yedek kulübesinde kimin olduğunu ve teknik direktörün beceresinin olup olmadığını sosyal medyadan tek tek sıraladı.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 13:33
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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Şampiyonlar ligi’ 11’i! Listede ne ararsan var

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aralık ayında İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda "Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" ifadelerini kullanarak birlikte çalışacağı isimleri açıklamıştı.

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Şampiyonlar ligi’ 11’i! Listede ne ararsan var

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun "Şampiyonlar Ligi kadrosu" ifadesine sosyal medyadan bir göndermede bulundu. Özalan, "İsim isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'i... Bu mu 'Şampiyonlar Ligi' kadrosu?" diyerek Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı isimleri eleştirdi.

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Şampiyonlar ligi’ 11’i! Listede ne ararsan var

Özalan, sosyal medyadaki açıklamasında "Bakın, eski bir futbolcu olarak söylüyorum. Bu kadro değil şampiyonlar liginde oynamak amatör kümede bile sonuncu olur. Çünkü bu kadro dünyanın en berbat kadrosu!" ifadelerini de kullandı. İşte Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na şampiyonlar ligi kadrosu göndermesi ve ilk 11...

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Şampiyonlar ligi’ 11’i! Listede ne ararsan var

İŞTE İLK 11...

1: "Kılıçdaroğlu şampiyonlar ligi kadrosu kurduğunu iddia ediyor. Bugün size o kadroyu tanıtacağım. Kadronun bir numarası Sezgin Tanrıkulu, SİHA'lara ve Selçuk Bayraktar'a düşmanlığıyla tanınıyor. PKK teröristin cenazesine katılan ve sürekli PKK medyasına konuk olan Sezgin Tanrıkulu Kemel Kılıçdaroğlu'nun gözbebeği..."

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Şampiyonlar ligi’ 11’i! Listede ne ararsan var

2: "İki numara Ünal Çeviköz. Kılıçdaroğlu'nun dış politika sorumlusu. Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında 'Erdoğan maalesef Azerbaycan'a silah veriyor' diyen hadsiz."