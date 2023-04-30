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Malatya'da korkutan deprem! Malatya Akçadağ deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ 30 Nisan son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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Malatya’da korkutan deprem! Malatya Akçadağ deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ 30 Nisan son depremler

Son dakika haberleri... Malatya Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. İki büyük deprem felaketinin ardından son depremler sürekli gündem konuları arasında yerini aldı. Peki az önce deprem mi oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Malatya'da meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirirken detaylar da araştırılmaya başladı. Arama motorlarında "Malatya'da deprem mi oldu?","30 Nisan Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?" soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.01'de gerçekleşen depremin 11.07 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

30 NİSAN PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-04-30 16:01:26 38.314 37.835 11.07 MW 4.3 Akçadağ (Malatya) 579993
2023-04-30 15:41:55 38.085 38.418 4.68 ML 2.6 Çelikhan (Adıyaman) 579986
2023-04-30 15:38:57 38.088 36.661 7.04 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 579988
2023-04-30 15:32:26 38.078 38.326 7.43 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman) 579987
2023-04-30 15:23:39 40.8 29.219 7.05 ML 1.6 Marmara Denizi - [06.80 km] Tuzla (İstanbul) 579989
2023-04-30 15:22:03 38.918 26.657 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [14.17 km] Dikili (İzmir) 579992
2023-04-30 15:15:46 36.798 38.372 6.71 ML 2.3 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [11.63 km] Suruç (Şanlıurfa) 579991
2023-04-30 15:15:28 38.253 38.185 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 579990
2023-04-30 14:10:25 38.118 38.475 7.67 ML 2.9 Sincik (Adıyaman) 579984
2023-04-30 14:08:18 38.374 37.243 3.71 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 579985


2023-04-30 14:01:53 40.755 27.339 15.86 ML 3.0 Marmara Denizi - [01.01 km] Şarköy (Tekirdağ) 579983
2023-04-30 13:53:23 38.035 36.464 11.19 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 579981
2023-04-30 13:45:22 38.272 37.724 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 579982
2023-04-30 13:36:27 38.109 37.79 13.1 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya) 579980
2023-04-30 13:19:59 38.352 37.255 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 579979
2023-04-30 12:43:47 38.167 38.476 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 579976
2023-04-30 12:42:49 38.204 37.384 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 579977
2023-04-30 12:26:58 36.526 36.388 6.95 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) 579978
2023-04-30 12:22:32 37.885 36.484 5.46 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 579973

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