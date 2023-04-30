Malatya’da korkutan deprem! Malatya Akçadağ deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ 30 Nisan son depremler

Az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Malatya'da meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirirken detaylar da araştırılmaya başladı. Arama motorlarında "Malatya'da deprem mi oldu?","30 Nisan Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?" soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...