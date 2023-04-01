1 Mayıs İşçi Bayramı'nda PTT açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü PTT kargo dağıtımı yapacak mı?
1 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde resmi tatil olarak kabul gördüğü için kurumların çoğu çalışmıyor. Hizmetin ve üretimin devam etmesi gereken bazı sektörlerde ise çalışma devam ediyor. Peki 1 Mayıs Pazartesi PTT açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramı PTT kargo dağıtımı yapacak mı, yarım gün mü?
1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle pazartesi günü birçok kurum çalışmayacak. Herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar araştırmalara başladı. En çok merak edilen kurumların başında yer alan PTT ile ilgili arama motorlarında "1 Mayıs Pazartesi PTT açık mı, kapalı mı?" "İşçi Bayramı PTT kargo dağıtımı yapacak mı?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI, KAPALI MI, TATİL Mİ?
Resmi tatil olduğundan dolayı 1 Mayıs'ta PTT şubeleri kapalıdır ve çalışmamaktadır.
1 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor.
Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.
1 Mayıs'ta çalışmaya ara veren kargo firmalarında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
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