CHP kanalı Halk TV bile kabul etti: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim

Türkiye'de artık seçimlere çok kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyonda yaşanan liste krizinin ardından bakanlıklar konusunda anlaşmazlık çıktı.