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CHP kanalı Halk TV bile kabul etti: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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CHP kanalı Halk TV bile kabul etti: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim

Seçimlere artık geri sayım başlarken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bay Kemal'in adaylığına giden yolda yaşanan adaylık, liste ve bakanlık krizi sürece damgasını vururken koalisyondaki bu belirsizliği CHP kanalı Halk TV bile kabul etti. Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullanırken Halk TV yazarı Mehmet Tezkan "Ben de" diyerek Erdemol'un sözlerini onayladı. İşte detaylar...

Türkiye'de artık seçimlere çok kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyonda yaşanan liste krizinin ardından bakanlıklar konusunda anlaşmazlık çıktı.

HANGİ BAKANLIK KİME VERİLECEK?

Koalisyonda bakanlık sayısı 20 olarak belirlenirken kimin hangi bakanlığı istediği de merak konusu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı konusunda isteğinin olduğu aşikar.

FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ İSİMLER LİSTELERDE

Bakanlık konusunun yanında milletvekili listelerinin hazırlanmasında da koalisyonda sorun çıkarken, özellikle bazı PKK ve FETÖ destekçisi isimlerin CHP listelerinde yer alması tepki topladı.

BELİRSİZLİKLERİ HALK TV BİLE KABULLENDİ

Tüm bu belirsiz politika yedili koalisyonu sararken bu belirsizliğe CHP'nin kanalı Halk TV'den bile tepki geldi.

"DIŞ POLİTİKALARINI DOĞRU DÜRÜST ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

"BEN DE"

Halk TV yazarı Mehmet Tezkar ise Erdemol'un cümlelerini "Ben de" diyerek onayladı.

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