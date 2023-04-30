CHP kanalı Halk TV bile kabul etti: Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim
Seçimlere artık geri sayım başlarken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bay Kemal'in adaylığına giden yolda yaşanan adaylık, liste ve bakanlık krizi sürece damgasını vururken koalisyondaki bu belirsizliği CHP kanalı Halk TV bile kabul etti. Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullanırken Halk TV yazarı Mehmet Tezkan "Ben de" diyerek Erdemol'un sözlerini onayladı. İşte detaylar...
Türkiye'de artık seçimlere çok kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyonda yaşanan liste krizinin ardından bakanlıklar konusunda anlaşmazlık çıktı.
HANGİ BAKANLIK KİME VERİLECEK?
Koalisyonda bakanlık sayısı 20 olarak belirlenirken kimin hangi bakanlığı istediği de merak konusu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı konusunda isteğinin olduğu aşikar.
FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ İSİMLER LİSTELERDE
Bakanlık konusunun yanında milletvekili listelerinin hazırlanmasında da koalisyonda sorun çıkarken, özellikle bazı PKK ve FETÖ destekçisi isimlerin CHP listelerinde yer alması tepki topladı.
BELİRSİZLİKLERİ HALK TV BİLE KABULLENDİ
Tüm bu belirsiz politika yedili koalisyonu sararken bu belirsizliğe CHP'nin kanalı Halk TV'den bile tepki geldi.
"DIŞ POLİTİKALARINI DOĞRU DÜRÜST ANLAMIŞ DEĞİLİM"
Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullandı.
"BEN DE"
Halk TV yazarı Mehmet Tezkar ise Erdemol'un cümlelerini "Ben de" diyerek onayladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?
- AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...
- Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Şampiyonluk düğümü çözülüyor
- Mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı aile sosyal yardım paraları yattı mı?
- MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?
- EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...
- MSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2023? MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları neler?
- 150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?
- Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!
- 1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşçi Bayramı tarihçesi...